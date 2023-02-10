Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP resti!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremzedeler için yardım organizasyonları düzenleyen Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu olan AHBAP Derneği’nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği’nin hedef gösterilmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin.

Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!