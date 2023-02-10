  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP resti!

Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP resti!

Kılıçdaroğlu'ndan AHBAP resti!
Güncelleme:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremzedeler için yardım organizasyonları düzenleyen Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu olan AHBAP Derneği’nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği’nin hedef gösterilmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin.

Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!

Etiketler ahbap chp kemal kılıçdaroğlu rest aklınıza bile getirmeyin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı
Depremde can kaybı 19 bini aştı
MHP, Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: ''Yaptığınız artık yeter''
Depremzedenin sözleri yürekleri yaktı: ''Yaşam bitti bizim bölgede''
Yer yerinden oynadı! Kahramanmaraş'ta kırılan fay hattı böyle görüntülendi
Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı
Deprem risk haritası paylaşıldı: İşte deprem riski en düşük ve en yüksek illerimiz
Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada
7.7'lik depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!
İspanyol arama kurtarma ekibinden ağlatan paylaşım