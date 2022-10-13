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Kılıçdaroğlu'ndan ''Ankara'' mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan ''Ankara'' mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın Başkent Oluşu’nun 99. yılı kutlu olsun.”

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Etiketler kemal kılıçdaroğlu ankara başkent
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