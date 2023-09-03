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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay sözler: ''Utanmasını beklemiyorum''

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay sözler: ''Utanmasını beklemiyorum''
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek ''Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun.

Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.

İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.

Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.”

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp recep tayyip erdoğan depremzede
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