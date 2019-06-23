SON DAKİKA
SEÇİMLERDE REKOR OY FARKI! İŞTE SONUÇLAR
DEVLET BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
İBB Başkanlığı seçimlerinde rekor oy farkı! İşte sonuçlar...
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi çağrı
23 Haziran İstanbul seçiminin kazanan anket firması belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Haziran 2019 20:25

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Her şey çok güzel oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim zaferinin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Her şey çok güzel olacak' demiştik ve her şey çok güzel oldu'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Her şey çok güzel oldu
A+ A-

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından "'Her şey çok güzel olacak demiştik' ve her şey çok güzel oldu" paylaşımında bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30’da CHP Genel Merkezi’nde konuşacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK FOTOĞRAF

Seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun ilk fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, ""Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!" notuyla paylaşıldı.

CHP BAHÇESİNE OTOBÜS GETİRİLDİ

Sandıkların kapanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nin bahçesine 31 Mart'ta olduğu gibi otobüsün getirilmesi de dikkat çekti.

DHA

kemal kılıçdaroğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM