Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Her şey çok güzel oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından "'Her şey çok güzel olacak demiştik' ve her şey çok güzel oldu" paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30’da CHP Genel Merkezi’nde konuşacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK FOTOĞRAF

Seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun ilk fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, ""Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!" notuyla paylaşıldı.

CHP BAHÇESİNE OTOBÜS GETİRİLDİ

Sandıkların kapanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nin bahçesine 31 Mart'ta olduğu gibi otobüsün getirilmesi de dikkat çekti.