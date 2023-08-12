Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu 2024 yerel seçimleri için Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul ve Ankara için aday olmaları gerektiğini ifade etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler ve iktidarın ekonomik politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Halk TV'den Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için muhalefet partilerinin tekrar işbirliği yapabileceğini vurgularken hem adı CHP genel başkanlığı için geçen Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın kendi görevlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimlerde muhalefetin muhtemel bir işbirliği hakkında “Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler” değerlendirmesini yaptı.

“EKREM BEY VE MANSUR BEY YENİDEN ADAY OLMALI”

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini de belirtirken ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıkları için aday olmaları gerektiğini söyledi:

“Belediye başkanı arkadaşlarıma ‘Şikâyet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz’ dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum.

Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.”

‘KUMARHANE KAPİTALİZMİ’

İktidarın izlediği ekonomi politikasını “kumarhane kapitalizmi” olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, bu tanımlamasını şöyle açıkladı:

“İktidarın izlediği ekonomi politikası ‘kumarhane kapitalizmi’dir. Bunun anlamı her defasında kasanın kazanmasıdır. Bu kasa iktidar ve bir avuç zengindir. Kasanın başında da Erdoğan var. 85 milyondan alıp bir avuç zengine vermektir. İktidarın yaptığı budur. Koruduğu ise beşli çete gibi bir avuç zengindir. Hazineden dolar garantili ihale alanlardır. Kur Korumalı Mevduat uygulamasıdır. Bu iktidarın ekonomisinde halk yoktur.”

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başarılı olup olamayacaklarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu doğru kavrayacaksınız ve bir programınız olacak. Çözüm için ortaya bir program koyacaksınız ve kamuoyuyla paylaşacaksınız. Saygın devletler ve kurumlar böyle yapar. Kalkınma planı hazırlar. Yıllık programlar hazırlar. Bu iktidar Türkiye’yi bir ekonomik buhrana sürükledi. Ancak bu buhrandan çıkmak için bir programı yok. Tek programı zam yapmak.

Asıl zamlar yerel seçimlerden sonra gelecek. Şu anda yine baskılama yapıyorlar. Doları baskılamak için 128 milyar dolar sattılar. Bu rakam bugün daha yukarı çıkmış durumda. Yerel seçimlere kadar bu baskıyı sürdürecekler. Milyarlarca doları bu amaçla arka kapıdan sattılar. Sayın Şimşek göreve geldiğinde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söyledi. Ancak bir süre sonra yine arka kapıdan dolar satarak kuru baskılama politikasına döndüler. Yine arka kapıdan dolar satıyorlar. Yerel seçimlere kadar bu satışa devam edecekler. Kuru baskılama politikasını da milletin sırtından yapıyorlar. Fatura millete çıkıyor. 85 milyonun sırtından toplanan bir avuç zengine aktarılıyor.”

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