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  4. 14 Aralık 2017 17:57

Kılıçdaroğlu'ndan ''Kudüs'' kararına destek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkan Doğu Kudüs kararına destek verdiklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan ''Kudüs'' kararına destek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kabul edilme kararına destek verdi.

Muğla’da konuşan Kılıçdaroğlu konuyla alakalı şunları söyledi:

Bu karar çok önemli. Karara her türlü desteği veriyoruz. Şimdi verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Mavi Marmara gemisi gibi yapmayacaksın. Diyeceksin ki, 'Ben Türkiye olarak Doğu Kudüs’te büyükelçiliği kuruyorum.'

Ben takipçisi olacağım. Filistin davasını savunan her vatandaşın da takip etmesini istiyorum. Filistin davasının sağı solu yoktur. Filistin’de dökülen kan bizim kanımız sayılır. Her koşulda Filistin'e sahip çıkacağız.

kudüs , islam işbirliği teşkilatı , kılıçdaroğlu , chp
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