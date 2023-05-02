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Kılıçdaroğlu'ndan ücretsiz elektrik vaadi

Kılıçdaroğlu'ndan ücretsiz elektrik vaadi
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, ''Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Beşli çetelere değil halka çalışacağız.'' dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da konuştu.

Seçim vaadlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, göreve geldiğinde 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ve herkesin kimliğine saygı duyulacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçildiğinde bütün çiftçilere elektriğin bedava verileceğini de açıkladı.

Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu ''Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Beşli çetelere değil halka çalışacağız.'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Siz zamanı gelince emekli olacaksınız.

''BİR DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ?''

Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Beşli çetelere değil halka çalışacağız. Bir değişime hazır mısınız? Türkiye'ye hakkı hukuku ve adaleti getirmeye hazır mısınız? Size sözüm olsun sizin için çalışacağım 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak.''

Etiketler chp millet ittifakı çiftçi elektrik
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