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Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanırsa ziyaret edeceği ilk ülke belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanırsa ziyaret edeceği ilk ülke belli oldu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak iktidar olursak ilk yapacağımız işlerden biri Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmek” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te sığınmacı sorununa dikkat çekerek “Suriyeli kardeşlerimiz iradeleriyle ülkelerine dönecekler” dedi. Suriyelilerle de görüşen Kılıçdaroğlu’nun onlara da güvenli dönüşlerine yönelik çözüm önerilerini anlattığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, dün son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın yüzde 71 oy aldığı Kilis’te bir dizi ziyarette bulundu. Kilis Ticaret Odası’na giden Kılıçdaroğlu, sığınmacı politikalarına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız, Suriye meşru hükümetiyle görüşmek ve karşılıklı büyükelçilikleri açmak olacak. Çünkü kavgayla sorun çözemezsiniz. Suriye’ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Buradan gidenlerin can güvenliği için meşru hükümetle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler dahil olacak. Bizim iş insanlarımızın da oradaki fabrikalarını yeniden açmalarını isteyeceğiz. Hem biz hem Suriyeliler kazanacak. Bunu iki yıl içinde yapabileceğimizi öngörüyoruz. Biz ırkçılık yapmıyoruz, Türkiye’nin itibarını koruyoruz.”

SURİYELİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu dün farklı mesleklerle ekonomiye dahil olan Suriyelilerle de bir araya geldi. Suriyelilerin Kılıçdaroğlu’na “Esad’la görüşülerek güvenli bir ortam sağlanması halinde dönmek istediklerini söyledikleri” belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun gün boyu yaptığı ziyaretlerde anlattığı güvenli dönüş önerisini Suriyelilerle de paylaştığı aktarıldı.

Cumhuriyet

Etiketler chp Türkiye suriye iktidar muhalefet
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