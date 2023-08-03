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Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesinin yeriyle ilgili açıklam

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesinin yeriyle ilgili açıklam
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme yeri ve tarihinin diplomatik kanallar üzerinden kararlaştırılacağını ifade etti.

Peskov, "Liderler, kısa süre içinde buluşma niyetlerini kesin olarak teyit etti. Fakat bu görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallar üzerinden kararlaştırılacak" dedi.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinde Ukraynalı Azov Taburu militanlarının Ankara tarafından Kiev'e iade edilmesi meselesinin ele alınmadığını da belirtti.
'BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişi kısa vadede uygulanabilir değil'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS grubunu oluşturan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ortak para birimine geçişinin kısa vadede uygulanabilir olmadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın BRICS'te ve Güney Amerika Ortak Pazarı'nda (Mercosur) ticarette ortak para birimlerinin oluşturulmasıyla ilgili önerisini değerlendiren Peskov, bunun henüz istişare sürecinde olduğunu, zaman alacağını ve kısa vadede uygulanabilir olmadığını söyledi.

Peskov, küresel ekonomide dedolarizasyon sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu sürece yaptırıma maruz kalan ülkelerin değil, bunun faydalı olacağını gören ülkelerin de dahil olduğunu ifade etti.
'BRICS'in genişlemesi konusu zirvede ele alınacak'
Peskov, Arjantin, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e dahil edilme perspektifiyle ilgili sorular karşısında, bu konunun ağustos ayı içinde yapılacak BRICS Zirvesi'nde ele alınacağı yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, BRICS'in genişlemesinin grubun güçlenmesini sağlayacağının altını çizdi.

BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek.

Etiketler putin erdoğan görüşme
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