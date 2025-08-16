  1. Anasayfa
Kulisleri hareketlendiren iddia: ''Bahçeli ikinci bir tarihi çıkışa hazırlanıyor''
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Bahçeli'nin şimdi de "Alevi açılımı" için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreci başlayan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 29 Ekim'de de 'Alevi açılımı' çıkışı yapacağı öne sürüldü.

Hatırlanacağı gibi geçen sene 22 Ekim'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "gelsin TBMM'de konuşsın" diyerek yeni açılım sürecini başlatan Bahçeli'nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatının tamamlanmasının ardından açılışın 29 Ekim’de yapılması ve Bahçeli’nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Bahçeli’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin açılışında tarihi bir çıkışa daha imza atabileceği iddia edildi.

