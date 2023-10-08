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Liderlerden Erdoğan'a tebrik telefonu

Liderlerden Erdoğan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesi sonrası bazı siyasi parti liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Erdoğan'a genel başkanlık koltuğunda bir dönem daha seçilmesi sonrası bazı siyasi partilerden tebrik telefonu geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan tebrik telefonu
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