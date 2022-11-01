Mahir Ünal'ın istifasında dikkat çeken iddia

Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nda sarf ettiği ''Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir'' sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Ünal'ın istifasında MHP'nin etkili olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün toplanan MKYK toplantısında “Ünal’ın istifasını istediği ve bu sözlerin Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ve MHP tabanında rahatsızlık yarattığını ifade ettiği” ileri sürülürken Ünal’ın yerine ise daha önce de grup başkanvekilliği görevini üstlenen Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin getirildi.

Toplantı sonrası Ünal, sosyal medya hesabından “görevinden affını istediğini” açıkladı. Ünal, “Bugün (dün) itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında, Ünal’ın söylemine sert çıkmış ve “Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergâhından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ise “Hadsize böyle had bildirilir” çıkışını yapmıştı.

CErdoğan’ın da “Ünal’ın bu ifadelerinden rahatsızlık duyduğu, kendisiyle görüştüğü ve hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem ‘Türkiye Yüzyılı’ belgesinin açıklanması hem de TOGG fabrikasının açılışı öncesinde bu ifadeleri kullanmasının ‘partiyi kamuoyu nezdinde tartıştırdığını’ söylediği” öğrenilmişti.



Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Ünal’ın görevden alınmasının perde arkasında hem “Milliyetçi-Ülkücü taban hassasiyetinin yattığı” hem de “kamuoyunda partiyi tartıştırması” olduğunun altı çizildi. Erdoğan’ın, “Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin ve MHP tabanının bu sözlerden rahatsız olduğunu ifade ettiği” ileri sürüldü.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ’ İSİMLERİNDENDİ

Ünal’ın adı MHP’de, AK Parti’nin bir dönem HDP ile yürüttüğü çözüm sürecindeki “Dolmabahçe görüşmesinde yer almasıyla” da biliniyor. Erdoğan’ın “MHP’nin bu hassasiyetini de göz önünde bulundurarak Ünal’ın istifasını istediği” iddia edildi.

Öte yandan Erdoğan’ın kurmaylarına, “2023 seçimlerine 8 ay kala söylemlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunduğu” da belirtilirken “Toplumun bir kesimini incitecek, ötekileştirecek bir dil kullanmayın” dediği de kaydedildi.

CAHİT ÖZKAN DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

AK Parti’de mayıs ayında da Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alınmıştı. Özkan, konuk olduğu Armağan Çağlayan’ın programında, 15 Temmuz’un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilgili “Baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” değerlendirmesini yapmış ve bu sözleri “Erdoğan’ı kızdırmıştı”.

Cumhuriyet