Mansur Yavaş canlı yayında ''böyle bir şey olamaz'' diyerek açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine getirilmesi durumunda ne kendisinin ne de İBB Başkanı İmamoğlu'nun "çift maaş" almayacaklarını "böyle bir şey söz konusu bile olamaz" diyerek açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de ekranlarında Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programının konuğu oldu. Yavaş programda Öztürk ve Zeyrek'in seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan siyaset yaparken bir yandan belediye işlerini yapacağız. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz.

"Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim."

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMAZ"

"Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri. Hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yapılmasına yasal bir engel yok. Ayrıca Fransa'da bir kaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var. Gençlerin beklentiler var onların sesi olacak şekilde çalışacağız. Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkartırabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o paraylada konut yapma şartı getirilebilir. Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabi ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz. "

"MİLLET GÜVENLİK KONULARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ"

"Bu ülkede ne milli güvenlik politikalarında bir değişiklik olur, ne İHA'larda ne de SİHA'larda. Bugün gurur duyduk devlet büyük bir gemi imal etti. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Onlar bu ülkeyi ne kadar seviyorsa biz en az onlar kadar seviyoruz. Yeni gelen hükümet kendisini ispat etmek için daha iyilerini yapmak zorunda.