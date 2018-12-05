Mansur Yavaş'tan o iddiaya yanıt

Adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan Mansur Yavaş, bugün Deniz Zeyrek tarafından dile getirilen iddilara yanıt verdi.

Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde kulislerde konuşulan iddiaları gündeme taşıdı. Zeyrek, "CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi." iddiasında bulunmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Kamuoyuna; Böyle bir "ihtimal" kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim." tweetini paylaştı.