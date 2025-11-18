Meclis aritmetiği bir kez daha değişti: CHP'ye bir katılım daha

CHP'nin bugün TBMM'deki grup toplantısı öncesinde temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Doğan Demir CHP'ye geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında kürsüdeydi.

Özel, konuşmasına başlamadan önce Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'e CHP rozeti taktı.

Böylece Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa ederek TBMM'de İstanbul Bağımsız Milletvekili olarak yer alan Doğan Demir de CHP'ye geçmiş oldu.

Demir'in CHP’ye katılımıyla birlikte CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı da 136'ya yükseldi.

Demir CHP rozetinin takılmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben öncelikle Sayın Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Süreç içerisinde çok emek veren Murat Emir dostuma çok teşekkür ediyorum, bütün grup Başkan vekillerimize. Ben 30 yıl 33 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hayatıma başlarken bugün burada tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmek onurunu Sayın Genel Başkanım ve yol arkadaşlarım imkan tanıdılar. Sevgili arkadaşlar hayatım boyunca hep sevgiyi, hoşgörüyü, toplumsal uzlaşı için mücadele etmiş uzun yıllar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Alevi örgütlerinde emek mücadelesi vermiş sokaktan gelen bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu süreçte de hem Alevilerin temel hak ve özgürlükleri için hem Türkiyemizdeki bütün sıkıntılarla birlikte demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde birlikte yol alacağımızı, bundan sonra da mücadelemize güç katmak için sizinle beraber yoldaşlık yapacağımızı buradan beyan ediyorum."