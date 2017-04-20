Meclis'in turuncu koltukları tarih oluyor

Meclis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne mekansal uyum kapsamında yeniden düzenlenirken Genel Kurul’daki turuncu koltuklar da değiştirilecek.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Genel Kurul tadilatının, ikili seçimin olacağı 1 Kasım 2019’a doğru başlaması bekleniyor. Bundan önce yıkılan halkla ilişkiler binalarının yerine yeni ofisler ve olağanüstü durumlarda ‘Savaş Meclisi’ olarak görev yapacak yer altında korunaklı bir Genel Kurul salonu planlanıyor. Genel Kurul düzenlenirken vekillerin bir süre bu yeni salonda çalışması öngörülüyor.

CEYLAN DERİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Meclis yönetiminin ön çalışmasına göre Genel Kurul 600 vekile göre düzenlenirken, 20 yıllık deri koltuklar ve elektronik sistem de yenilenecek. Geçmiş dönemlerden beri bazı bakanlar ve milletvekillerince, ‘hırçınlaştırıcı etki yaptığı, kavgayı körüklediği’ savunulan turuncu renk değiştirilecek. Bunun yerine bej rengi öne çıkıyor. Yapıldığı günden itibaren koltuklar ‘ceylan derisi’ yakıştırmasının gölgesinde kaldı. Meclis, koltukların ‘dana derisinden yapıldığı’ konusunda kamuoyunu ikna edemedi.

Kulisler de yenileniyor...

Milletvekillerinin parmak iziyle oy kullandığı elektronik sistemin kablo kalitesi de gelişen teknoloji karşısında yetersiz kaldı. Arıza durumlarında bazı malzemelerin artık temin edilememesi nedeniyle gelişmiş kablolarla yeni bir elektronik sistem kurulacak.

Bu arada yeni ofislerle ilgili proje, Ağa Han Mimarlık Ödüllü TBMM Camisi’nin kaderini de belirleyecek. Halkla ilişkiler binalarının yıkımının ardından cami yeniden ibadete açılmadı. Geçmişte Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nca ‘kültür varlığı’ olarak tescillenen caminin tescil kararı, Kültür Bakanlığı’nın itirazıyla Danıştay 14. Dairesi’nce kaldırıldı. 800 kişilik caminin yetersizlik gerekçesiyle yıkılıp yerine daha büyük, kubbeli ve minareli bir cami yapılması da gündemde.