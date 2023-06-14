Meclis'te bir ilk: Chat GPT ile soru önergesi hazırlandı

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zeka robotu Chat GPT ile hazırladığı soru önergesini Meclis'e sundu.

DEVA Partisi Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zekayı kullanarak yapay zekaya ilişkin bir soru önergesi hazırladı. Dalgın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu önergeyi hazırlarken Chat GPT uygulamasından yararlandı.

Yapay zeka teknolojisinin insan-robot işbirliğini mümkün kılarak yeni fırsatlar sunduğunu ve aynı zamanda muhtemel risklere yol açtığını hatırlatan Dalgın, Bakan Kacır’dan, Chat GPT ile birlikte hazırladığı şu soruları yanıtlamasını istedi: