Meclis'te kıyamet koptu: ''Yüreğin varsa bana cevap ver!''

AK Parti ile MHP'nin hazırladığı yeni seçim yasa tasarısının görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'na TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in AK Partili vekillere yaptığı "Yüreğin varsa bana cevap ver" çıkışı damgasını vurdu.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu, “Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 17 saatlik görüşme sonucunda Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edildi.

Yeni seçim kanunu ile yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden yaklaşık üç yıl sonra, Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri çıkartıldı.

KOMİSYONDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Öte yandan 17 saatlik görüşmede milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Anayasa Komisyonu’nda konuşan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in konuşması AK Parti’li isimler tarafından kesildi.

SERA KADIGİL: HAYATİ BİR ŞEY Mİ YAPIYORUZ?

Kadıgil, AK Parti’nin kazanamayacağını anladığı seçimi gasbetmesinin yeni bir formülü olarak değerlendirdiği seçim yasasının yangından mal kaçırır gibi çıkartılmaya çalışıldığını ifade etti.

Halkın derdinin seçim değil açlık ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Kadıgil “Eti, sütü, meyveyi falan geçtim, 3 öğün simit yiyemeyen asgari ücretliyle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Ayçiçeği yağını Ukrayna'dan, buğdayı Rusya'dan alıyoruz, bunu konuşmuyoruz; bu ülkenin çocukları niye harıl harıl yurt dışına çıkıyor, biz bunu konuşmuyoruz. 2, 3 bin lira aylıkla hayatta kalmaya çalışan emekliler var. AK Parti iktidarı bir çekirge sürüsü gibi geçti bu ülkenin üzerinden. Biz bunu konuşmuyoruz ama seçim zamanı geldiğinde sofrasından, cebinden, çoluğunun çocuğunun geleceğinden çalıp sadakaya mahkûm ettiğinin milyonlarca insanı yine din diye, Allah diye, kitap diye, millet diye bayrak diye uyuturuz sanıyorsunuz; uyutamadığınızda da oyuna seçim mühendisliğiyle müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten ben bunu utanç verici buluyorum” dedi.

"ÖYLE BİR PATIRTI KOPARTIRIZ Kİ MİLLET BOŞ MİDESİNİN GURULTUSUNU DUYMAZ’ DİYORSUNUZ”

AK Parti’nin bütün çırpınışına rağmen seçimi kaybedeceğini vurgulayan Kadıgil, “Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki insanlar yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. O yüzden ister şimdi 40 takla atın ister 40 kez seçim yasasını değiştirin gideceksiniz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

“ANANI DA AL GİT DİYEN GENEL BAŞKANINIZA ÜSLUP DERSİ VERİN!”

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil’in sözlerine “temiz bir dil kullanın” ifadeleriyle karşı çıkarken Kadıgil, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçim derdini anlatan çiftçiye “Ananı da al git” sözlerini hatırlattı.

Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, 'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.

AK PARTİLİ BİLEN TİP SÖZCÜSÜ KADIGİL’E EDEPSİZ DİYEREK HAKARET ETTİ

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Erdoğan’ın üslubunu hatırlatan Kadıgil’e “edepsiz “diyerek hakaret etmesi üzerine tartışma büyüdü. AK Parti’liler ve TİP Sözcüsü Kadıgil arasında yaşanan tartışma tutanaklara şu şekilde yansıdı:

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Üslubu lisan aynıyla insan.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Bana üslup dersi verecek son insansınız gerçekten.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Önce gidip o Tayyip Erdoğan'a, "Ananı da al git." diyen Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz dersi.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan, hadi! Edepsizlik yapma.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Edepsizlik yapan sensin.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hadi oradan, hadi!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sen bana "Edepsiz." diyemezsin, haddini bil!

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu nasıl olay ya? Bir kadına nasıl "Edepsiz." diyor bu? Ayıptır ya!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Haddini bil!

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Saygılı ol!

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Saygılı olmamı istiyorsan, sen önce saygıdeğer bir insan olmayı bileceksin.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Yalnız, lütfen, sakin...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sen kimsin, benimle böyle konuşuyorsun!

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sen kimsin bana hakaret ediyorsun ya!

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ben sana etmiyorum, sen bana ediyorsun, sensin saygısızlık yapan.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, lütfen...

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, bu nedir? Bu nedir, bu?

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Seni temiz bir dille konuşmaya davet ettim.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ben de seni doğru düzgün bir Meclis çalışması yapmaya davet ettim...

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, lütfen...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - ...ben de seni bu ülkenin dertlerini konuşmaya davet ediyorum.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Bir kadınla böyle konuşamaz.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sen bir kadınla nasıl böyle konuşursun? (Gürültüler)

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - "Edepsiz"miş, sensin edepsiz!

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Sayın Başkan, böyle bir usul yok.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri, Sayın Antmen, Alpay Bey, lütfen...

SUZAN ŞAHİN (Hatay) - Böyle bir saatte bunu yaparsanız böyle bir gerginlik olur, insanca bir çalışma saati ayarlayın.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

(Gürültüler)

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, özür dilemesi lazım, özür.

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Yarın sabah 09'00'da başlayın. Niye sabaha kadar?

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hiç!

ALPAY ANTMEN (Mersin) - Neden? Nereden emir aldınız?

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Sanıyorsunuz ki konuşmayacağız, tartışmayacağız ya!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ya, bu ne biçim söz ya? Ne biçim söz o? Ne demek o? Ne demek "Emir." Ya, kimden emir alacağız, kimden emir alacağız? Ayıp bir şey ya!

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Çok mu acil ya?

SUZAN ŞAHİN (Hatay) - Bu çalışma yöntemi insani mi? İnsani mi bu çalışma yöntemi?

RAFET ZEYBEK (Antalya) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan, milletvekili konuşacak, derdini anlatacak.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Hakaret edemezsin bize.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hakaret etmiyorum ben. hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Yahu, ediyorsun, ediyorsun.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın milletvekilleri...

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Hakaret etmiyorum ben; yalan söylüyorsun!

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Hakareti sen ettin, "Edepsiz." dedin bir kadına.

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Senin hakaretlerine cevap vermeyeceğim.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Bir kadına "Edepsiz" dedin sen, "Edepsiz."

AYSU BANKOĞLU (Bartın) - Hakaret eden sizsiniz.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Yüreğin varsa cevap ver bana. Sen bana "Edepsiz." dedin, hakareti sen ediyorsun.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya, canlı yayın yapınca orda artistlik yapma ya; canlı yayın yapıyorsun, oradan konuşuyorsun.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Yakışıyor mu size bir kadına "Edepsiz." demek.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Yayın yapmıyorum, video çekiyorum ki ne işler karıştırdığınızı halk görsün.

BAŞKAN YUSUF BEYAZIT - Sayın Mustafa Tuncer'e söz veriyorum.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ (İstanbul) - Ayrıca, bu yayını yapmak zorunda kalan ben değilim; bunu şuradan siz yayınlamak zorundasınız. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, yasama mı yapıyorsunuz ya?