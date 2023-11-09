Meclis'teki olağanüstü toplantı iptal edildi! CHP'den eylem kararı

Meclis'te, Yargıtay kararına ilişkin yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi. CHP lideri Özgür Özel, ''Bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Meclis'te Yargıtay kararına ilişkin yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme yönünde eylem kararı aldı.

'TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.



Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

ÖZGÜR ÖZEL TALEP ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu.

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını "darbe girişimi" olarak değerlendiren Özel, Kurtulmuş'tan Meclis'i olağanüstü toplamasını talep ettiğini belirtmişti.