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  4. 29 Temmuz 2019 22:11

Melih Gökçek'ten ''Kripto FETÖ'cü'' itirafı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok çarpıcı bir itirafda bulundu. AK Parti içinde kripto FETÖ'cülerin olduğunu belirtti.

Melih Gökçek'ten ''Kripto FETÖ'cü'' itirafı
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Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada “Ankara Kuşu” isimli hesaba yanıt verirken, AKP içinde kripto FETÖ’cü bulunduğu itirafında bulundu. Gökçek, “Kripto Fetocu aramızdan defoldu gitti. Kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto Feto’culara” dedi.

Twitter’daki “Ankara Kuşu” adlı bir hesaptan AKP içi muhalefetin partileşme sürecine ilişkin mesaj yayımlandı.

AKP’nin oyunun düştüğü belirtilen paylaşımda “AK Parti’nin şu anki oyu yüzde 27’ye kadar düşmüş. Parti kurulsun, bu rakam yüzde 10’un altına düşecek” denildi. “Ankara Kuşu” adlı Twitter hesabının “yeni parti” süreciyle ilgili mesajına dikkat çeken Melih Gökçek de kendi hesabından “Ben bu şarlatanın kripto olduğunu ve kripto patron ve patroniçesinin Ak Parti içinde olduğunu söyledim durdum. İnanmayanlar çıktı. Şimdi gerçek yüzünü gösterdi, okuyun. Kripto Fetocu aramızdan defoldu gitti. Kurtulduk. Darısı içimizdeki (patron ve patroniçe) kripto Fetoculara” ifadelerini kullandı.

melih gökçek , fetö , kripto
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