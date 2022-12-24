Melih Gökçek'ten Meral Akşener'e montaj!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirildikten sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam eden Melih Gökçek bu sefer de İYİ Parti lideri Meral Akşener’in konuşmasını kesip paylaştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Fox TV canlı yayınındaki konuşmasını keserek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer Altılı Masa liderlerine “ahmak” dediğini öne sürdü. Teyit.org ise yaptığı incelemede Melih Gökçek’in paylaştığı videoda, Akşener’in konuşmasının bir kısmının kesilerek Akşener’in sözlerinin bağlamından koparıldığı vurgulandı.

KONUŞMANIN TAMAMININ VİDEOSUNU YAYINLADILAR

Teyit, Gökçek’in kesilmiş videosuna karşılık Akşener’in konuşmasının tamamının videosunu yayınladı.

Teyit’in incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“23 Aralık’taki yayının tamamına YouTube üzerinden ulaşılabiliyor. Sosyal medyada yaygınlaştırılan video kesiti, yayının 2:39.41. dakikasında Akşener’in ‘Bunun üzerinden bir kesim de ‘yani siyasi nezakete uymuyor’ dendi.’ ifadesiyle başlıyor.

Ancak yayının tamamını izlediğimizde, Meral Akşener’in ifadesinin bir bölümünün kesilerek paylaşıldığını görüyoruz. Bu kesinti Akşener’in sözlerinin bağlamından koparılmasına ve ‘ahmak’ ifadesinin muhatabının yanlış anlaşılmasına yol açıyor.

Meral Akşener’in ifadeleri, İlker Karagöz’ün yayının 02:39:07. dakikasında sorduğu soruyla yaklaşık 30 saniye önce başlıyor.”