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Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a cevap

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a cevap
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu ve burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın televizyon programındaki açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Akşener; "Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine şahitli, ispatlı bu söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibariyle o günler geçti, bugün itiraf etti. Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum" dedi.

Etiketler akşener Meral Akşener cevap
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