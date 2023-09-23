Meral Akşener'in İstanbul adayı Muharrem İnce mi ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağına dair "duyunca çok şaşıracaksınız" açıklamasını yapmıştı. Akşener'in "çok şaşırtacak adayı"nın Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma devam ederken, 81 ilde ittifaksız şekilde seçime girerek kendi il ve ilçelerde kendi adaylarını açıklayacak olan İYİ Parti ile igili dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Hatırlanacağı gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Blöf yapmıyoruz. 81 ilde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" demişti. Akşener ayrıca "İstanbul adayımız Buğra Kavuncu olabilir de olmayabilir de. Başka adaylarımız da var İstanbul’la ilgili. Yani eğer ortak bir karar verebilirsek o kişiye ilişkin. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" demişti.

İşte Akşener'in bu "çok şaşıracaksınız" dediği sürpriz aday için gerçekten de çok şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı.

CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in iddiasına göre Akşener'in "çok şaşıracaksınız" dediği aday, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

Sevigen iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”