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  4. 08 Kasım 2019 13:52

Metropoll son anketini açıkladı: Son ankette Erdoğan'a kötü haber!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 54.4.

Metropoll son anketini açıkladı: Son ankette Erdoğan'a kötü haber!
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınladı.

'Türkiye'nin Nabzı Ekim'19' başlığıyla yayımlanan ankete katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını beğenip beğenmedikleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 54.4'ü 'Beğeniyorum' yanıtını verirken, yüzde 36.7'si beğenmediğini söyledi.

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