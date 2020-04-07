MHP istifa eden ismi ihraç etti!

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, eski Ülkü Ocakları genel başkanları Servet Avcı, Suat Başaran ve Harun Öztürk'ün MHP'den ihraç edildiklerini açıkladı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, MHP eski İstanbul Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya ise, konu ile ilgili Twitter hesabından manidar bir tepki gösterdi. Kaya paylaşımında; "Köküne yabancılaşan dal, Döner, kusuru yaprakta arar!"

"MHP'DEN ÇOK ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİM"

Diğer yandan Habererk'e açıklamalarda bulunan gazetemiz yazarı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı Servet Avcı, e-Devlet üzerinden istifasını gönderdiğini söyleyerek konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı “İhraç edilmiş olmama çok mizahi olmuş. Ben MHP üyesi değilim. MHP’den çok önce istifa etmiştim. MHP içerisindeki bazı güçlerin, önümüzdeki döneme dair planları ilgili bir algı operasyonu olarak görüyorum. MHP Milletvekili sayın Atila Kaya’nın manidar paylaşımı hepimizin hislerine tercüman oluyor.” dedi.