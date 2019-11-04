MHP'de af yasası çatlağı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) uyuşturucu affıyla ilgili ısrarına yönelik tartışmalar parti tabanına da sıçradı.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından oluşturulan af taslağında terör, cinsel suçlar ve uyuşturucu af kapsamı dışında tutuluyordu. MHP ise ısrarla uyuşturucu satıcılarının da aftan yararlanması hususunda kanun teklifinde bulunuyordu.

129 BİN MAHKUMA TAHLİYE!

MHP'li yöneticilerin verdiği bilgiye göre, bu kanunun yürürlüğe girmesi halinde ilk etapta 93 bin, daha sonra 36 bin mahkuma tahliye kapısı açılacak.

Parti tabanının torbacılarla ilgili takınılan tavırdan hoşnut olmadığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Merkez'e yönelik tepkiler olduğu öğrenildi.

HER GÜN 3 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN ÖLÜYOR

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılığı İzleme Merkezi'ne göre Türkiye, sentetik uyuşturucudan ölümlerde Avrupa'da birinci sırada.

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu madde nedeniyle 941 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 564'ü bonzai sayesinde meydana geldi. Bu rakamlar, Türkiye’de her gün yaklaşık üç kişinin uyuşturucudan yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor.

İTTİFAKTA DA KAVGA BÜYÜYOR

Öte yandan MHP tabanının iktidar partisi AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı'yla ilgili de ciddi rahatsızlıklarının olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı skandal mektup, hükümetten bu mektuba cevap verilmemesi ve Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili sessizliğini koruması parti içerisinde tepkilere neden oldu.

Ayrıca AK Parti ile MHP'lilerin kurmaylar seviyesinde olmasa da yerelde ve vekiller arasında yaşanan tartışmalar partililerin tadını kaçırdı.

Cumhur İttifakı en son Ordu'da karşı karşıya gelmiş, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Tek bir MHP'liyi işe almadığı" gerekçesi ile AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e çok sert tepki göstermişti.