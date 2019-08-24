MHP'de İyi Parti krizi toplu istifa getirdi

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen törende büyük çoğunluğunu MHP’li eski ve yeni yöneticilerin oluşturduğu ve aralarında Gündoğmuş Eski Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in de bulunduğu 65 isimler üye formlarını doldurarak rozet taktı.

BAHÇELİ 'GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi İYİ Partili Ülkücülere, "geri dönün" çağrısına rağmen MHP'den İYİ Parti'ye katılımın olması dikkat çekerken, düzenlenen törende konuşan İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, önümüzdeki günlerde de, gerek Antalya merkezde, gerekse ilçelerde İYİ Parti’ye yeni katılımlar olacağını belirtti.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve yüzlerce Antalyalı katıldı.

