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  4. 06 Mayıs 2019 18:38

MHP'den Bülent Arınç'a sert sözler: ''Bir zahmet oylara bak...''

AK PArtili Bülent Arınç'ın Bahçeli'nin AK Parti'nin oylarını düşürdüğü sözleriyle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya sert sözlerle yanıt verdi.

MHP'den Bülent Arınç'a sert sözler: ''Bir zahmet oylara bak...''
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AK Partili Bülent Arınç’ın “Sayin Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü. Yüzde 35’lere düştüysek biz bir alarm zili çalması lazım” sözlerine MHP’li Mevlüt Karakaya tepki gösterdi.

Karakaya, “İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, maksatlı bir çarpıtma yaptığınız aşikar. ‘Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, sosyal medya hesabından Arınç’a tepki gösterdi.

MHP’li Karakaya, “Sn. @bulent_arinc Sn. Bahçeli bizi %35’lere düşürdü diyorsunuz! İl Genel Meclisi oylarına bir zahmet bak. Cahil olmadığınıza göre, MAKSATLI bir çarpıtma yaptığınız aşikar.

“Parsel Parsel Sattınız Ankara’yı” diye haykırırken AK Parti belediyeciliğine zarar vermiş olabilir misiniz?” diye tweet attı.

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