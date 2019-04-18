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  4. 18 Nisan 2019 15:31

MHP'li Yıldırım'dan demokrasi hakkında şoke eden sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu ve demokrasi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber ekranlarında çok ilginç bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "CHP'nin asıl hedefi İstanbul'u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Buna müsaade etmememiz gerekir" dedi

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Canlı yayınına bağlandığı A Haber’de seçim gündemini değerlendirirken çok ilginç açıklamalarda bulundu. Yıldırım yayında, “CHP’nin amacı belediye alıp hizmet etmek değil. ‘Demokrasiye geçeceğiz tek adam rejimini yıkacağız’ diye iddia eden bir genel başkanı var. Hedef bu. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. Bunu yapmaya çalışırlar mı? Yapmaya çalışırlar. Buna müsaade etmememiz lazım ” ifadelerini kullandı.

chp , mhp , demokrasi
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