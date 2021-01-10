SON DAKİKA
MEB: 11 OCAK'TA TÜM OKULLARDA TÖREN YAPILACAK
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 10 Ocak 2021 13:40

MHP'nin acı günü! Ahmet Vekif Alp vefat etti

MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti.

MHP'nin acı günü! Ahmet Vekif Alp vefat etti
A+ A-

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aileye yakın isimler ölüm haberini doğrularken, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp aynı zamanda 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.

 

mhp , alparslan türkeş , danışman , ahmet vekif alp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM