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MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu

MHP'nin ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu

MHP lideri Bahçeli, dünkü grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik tepkiler için "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" demişti. Ancak MHP'nin sosyal medyada ''silmeyi unuttuğu'' Süleyman Soylu paylaşımı olay oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. Bahçeli'nin hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sözleri sonrasında Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na tek başına yürümek isteyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ vardı. Bahçeli "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" dedi.

Ancak Bahçeli'nin açıklamasının ardından, MHP resmi hesabından 2014 yılında atılan Süleyman Soylu tweeti sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

MHP resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Süleyman Soylu için ''partisini satan'' ve ''soysuz'' gibi sözlerin kullanıldığı görüldü.

 mhp'nin süleyman soylu tweet'i

Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!''Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!''Politika

 

Etiketler devlet bahçeli mhp silmeyi unuttular süleyman soylu içişleri bakanı
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