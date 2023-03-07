''Millet İttifakı'nda Bakanlık paylaşımı nasıl olacak?'' sorusu yanıt buldu

Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Millet İttifakı liderleri, 12 maddelik ortak metne imza attı. 4. maddede ''Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin çıkardığı vekil sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir'' ifadeleri yer aldı.

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider, İYİ Parti ile yaşanan krizin ardından dün tekrar masaya oturdu. Saatler süren toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu açıklamayı yaparken, Kılıçdaroğlu da daha sonra mikrofonu eline alarak teşekkürlerini iletti.

DİKKAT ÇEKEN 4. MADDE

6'lı Masa toplantısının ardından bir de ortak yazılı açıklama yayınlandı. Bu metinle birlikte aylardır süregelen 'Her partiye bakanlık verilecek' iddiaları da kesinleşmiş oldu. 12 maddelik açıklamanın son maddesinde Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

12 MADDELİK ORTAK METİN

Liderlerin imzaladığı 12 maddenin tamamı ise şu şekilde:

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.



2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.



3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.



4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. ittifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.



5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.



6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.



7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.



8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.



9. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.



10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının - varise - siyasi parti üyeliği sona erecektir.



11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13.Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.



12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.



"HAK ETTİĞİMİZ DÜZENİ YENİDEN KURACAĞIZ"

Öte yandan, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililere seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuşları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."