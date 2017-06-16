MP5'li paylaşım yapan Ak Partili için karar verildi

Düzce'de MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ak Parti Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Erkek kuaförü Mehmet Aybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatma kararı ardından MP5 makineli tabanca ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaştı. Aybek'in, "Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter" notuyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti.



SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 6 saat sonra fotoğrafı silen Aybek, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aybek, bugün adliyeye sevk edildi. Av bayisinde hatıra amacıyla çektirdiği fotoğraftaki silahın kurusıkı olduğunu ileri süren Aybek, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya teşvik etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTİ İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, dün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Aybek'in Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliğinden istifasının istendiğini belirtti. Keskin açıklamasında şöyle dedi:



''Ak Parti Düzce Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek’in sosyal medya aracılığı ile yapmış olduğu AK Parti ilke ve teamüllerine uygun olmayan paylaşımdan dolayı, emniyet birimleri gerekli tahkikatları yapmakta olup, AK Parti teşkilatı olarak bunun takipçisi olacağız. 10 milyona aşkın üyesi bulunan AK Parti teşkilatları içerisinde parti söylem ve politikalarına aykırı söylemlerde bulunan kişiler çıkmakla beraber bu söylemler kişisel fikirlerdir. AK Parti teşkilatlarını bağlamaz. Mehmet Aybek’in yapmış olduğu bu paylaşımdan dolayı Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliğinden istifası istenmiştir. Kamuoyuna duyurulur.''