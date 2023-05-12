MSB'den ''TSK'ya seçim günü talimatı'' yalanlaması

MSB'den basında çıkan haberlerle ilgili olarak "TSK ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması TSK personelinin emeğine saygısızlıktır" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın seçim için TSK zırhlı araç ve personelinin hazır bulundurulmasını istediği iddia edilmişti.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Son günlerde artan tansiyon siyaset gündemine damga vurmuştu. Seçim süreci gerilimli geçerken bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması, ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."