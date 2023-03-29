Muhalefetin de iktidarın da gözü burada: Kılıçdaroğlu ile İnce buluşması başlıyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı İnce arasındaki kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Toplantının saati de belli oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza toplayarak aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu saat 17.00’de Memleket Partisi lideri İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Memleket Partisi’nden konuya dair yapılan açıklamada, “CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde görüşeceklerdir” denildi.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ?

'Oy bölme' tartışmalarının sürdüğü muhalefette, toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Kritik görüşme sonrası İnce'nin adaylık kararından geri adım atmayacağı ise bilinmiyor.