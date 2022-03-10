  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek: Doğru buluyorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek: Doğru buluyorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek: Doğru buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu desteklediğini söyledi.

Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Muharrem İnce, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen İnce, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin denge politikasını doğru buluyorum. Buna itirazım yok. Rusya'nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ve siviller ölüyor. Amerika'nın üstünde Kanada altında ise Meksika var. Rusya, Meksika'ya silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'da batının yaptığı bir iştir bu. Hep yaptığı bir iştir. Ortada bırakmak. Batı gazı verir ve ortada bırakır. Mültecilerin saçının ve gözünün rengine bakıyorlar. Çocuğun saçının rengi olur mu Allah aşkına. Çocuk esmer olsa ne olur sarışın olsa ne olur. Çocuk çocuktur. Rus olsa ne olur Ukraynalı olursa ne olur. Batı sınıfta kalmıştır. Onun için Erdoğan'ın politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur."

Daha sonra partisinin İncesu Caddesi'ndeki İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, esnafı da ziyaret etti.

Etiketler muharrem ince denge politika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Ailesini terk edip damadına kaçtı
Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu
Antalya zirvesinden sonuç çıkmadı; petrol yükselişe geçti
Vahşi doğada o an! Dev anakonda ineği böyle yuttu
LPG'ye zam, benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Mart ayının ilk seçim anketi açıklandı: Erdoğan'a 2. tur şoku
Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü
Cenazede ''Hakkımı helal etmiyorum'' şoku!
Market depolarına şok baskın; tonlarca sıvı yağ ele geçirildi
Bir efsanenin sonu! Volkswagen en sevilen modelini rafa kaldırıyor