Muharrem İnce'den flaş 50+1 yorumu !

CHPli Muharrem İnce, Erdoğan'ın gün içinde yaptığı çelişkili '50+1' açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.

Muharrem İnce'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken 50+1 kuralını tartışmaya açarak Meclis’e getirebiliriz demek bir daha o oy oranına ulaşamam, oranı düşürelim, yeniden seçilebileyim demektir.

Ucube partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanını milletin değil partinin Cumhurbaşkanı konumuna getirmiştir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken oranı değil bu ucube sistemi değiştirmek Türkiye için daha öncelikli ve önemlidir.