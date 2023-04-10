Muharrem İnce'ye çok sert tepki: ''AKP’ye destek veriyorsan çık söyle''

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi gündemi değerlendirdi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığının seçim sürecine zarar verdiğini belirterke “Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasını AK Parti'nin işine yarayan bir adım olarak değerlendirdi. İnce’nin adımının mantıklı olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, “AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını yanıtladı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum."

(Kaynak)