Murat Kurum'dan öğrenci evlerine doğal gaz desteği vaadi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacağını belirterek, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.

Kurum, pazarcı önlüğü giyip tezgaha geçti ve esnafın satışına yardım etti. Ulaşımdan şikayet eden bir vatandaşı dinleyen Kurum, "31 Mart'tan sonra bu sorunların hepsini halledeceğiz" dedi.

Pazar esnafının sofrasına da misafir olan Kurum, esnafın dertlerini dinledi, projelerini anlattı. Semt pazarında gençlerin de sorularını yanıtlayan Kurum, her üniversite öğrencisine 10 bin lira burs vereceklerini belirtti.

Murat Kurum, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız. 39 ilçede ofisini kurmak isteyen gençlerimize ilk ofis desteği vereceğiz.

Üniversite öğrencilerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. En önemlisi de gençlik merkezi kurarak, genç kardeşlerimizle birlikte İstanbul'u yöneteceğiz" dedi.