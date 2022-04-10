Mustafa Sarıgül: ''Genel af çıkaralım''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, kasten yaralama suçu, kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları hariç bir genel af istedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklamasında genel af çağrısında bulundu. Sarıgül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cezaevindeki kişi sayısı cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Avrupa Konseyi ülkemizi en çok mahkûmu olan ikinci ülke ilan etti.

271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda toplam 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu 43 bin kişi yerlerde yatıyor demek.

Bu doluluk başlı başına bir sağlık sorunudur. Cezaevlerinde hijyen, beslenme, hastalıklar, intiharlar ve ölümlere neden oluyor.

“YÜZLER GÜLMÜYOR”

Toplum gergin, huzursuz, mutsuz, yüzler gülmüyor. Barışa, huzura ve toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç var.

Bütün siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunuyorum:

Siyasi çıkar ve hesapları, kimin işine yarayacağı kaygılarını bir kenara bırakarak bir araya gelelim.

Terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, kasten yaralama suçu, kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları hariç bir genel af çıkaralım.

Kader mahkûmlarına bir şans verelim. Ramazan Bayramında aileleriyle ve toplumla kucaklaşmalarını sağlayalım.