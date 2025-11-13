  1. Anasayfa
Numan Kurtulmuş'tan İYİ Partili vekile 3 kuruşluk dava

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 2026 yılı bütçe teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözleri nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş’un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta’nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM’nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde TBMM Başkanı Kurtulmuş’un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bu ifadelerin, kamuoyu önünde, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un siyasi kişiliğinin hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği, söz konusu açıklamaların, eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu vurgulandı. Usta’nın, ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğuna yer verilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir" ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilerek, Usta’nın kullandığı ifadelerin, Kurtulmuş’un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde, 3 kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta’dan tahsili talep edildi. 

