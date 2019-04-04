Dolar 5,60'ı aştı! İşte piyasalardan günün ilk rakamları
Dolar 5,60'ı aştı! İşte piyasalardan günün ilk rakamları
Ücretli poşet uygulamasında yeni dönem
Ücretli poşet uygulamasında yeni dönem
Ankara'da 11 ilçede oylar yeniden sayılıyor
Ankara'da 11 ilçede oylar yeniden sayılıyor
Sonuçlar netleşmeye başlayınca CHP'den kritik uyarı geldi
Sonuçlar netleşmeye başlayınca CHP'den kritik uyarı geldi
Şoke eden tecavüz raporu ! ''Böyle olacağını bilseydim...''
Şoke eden tecavüz raporu ! ''Böyle olacağını bilseydim...''
O ilçede ittifak bozuldu; AK Parti kazandı, MHP itiraz etti
O ilçede ittifak bozuldu; AK Parti kazandı, MHP itiraz etti
İstanbullulara müjde: 15 gün boyunca ücretsiz olacak !
İstanbullulara müjde: 15 gün boyunca ücretsiz olacak !
İşte gazetelerin yerel seçim manşetleri
İşte gazetelerin yerel seçim manşetleri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 04 Nisan 2019 08:42

O ilçede ittifak bozuldu; AK Parti kazandı, MHP itiraz etti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP Adayı Cevdet Çınar'ın seçimi 58 oy farkı ile kaybetmesi üzerine MHP İlçe Teşkilatı seçimlerin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

O ilçede ittifak bozuldu; AK Parti kazandı, MHP itiraz etti
A+ A-

Refahiye'de gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti Adayı Çakmak Paçacı 902 oy alırken, MHP Adayı Cevdet Çınar'a ise 854 oy çıktı. MHP İlçe teşkilatı, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 58 oy farkı ile kaybettikleri seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulundu.

MHP'nin seçimin iptali yönündeki başvurusu üzerine AK Parti'den yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci Refahiye’de seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na yapılan müracaat ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"31 mart 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulu'nun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi ret de edebilir ilçede seçimleri iptal etme gibi bir durumda söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan Perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz."

Refahiye , ak parti , mhp , erzincan , cumhur ittifakı , itiraz , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM