  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. O isim Bilal Erdoğan'a hakaretten hapse girecek

O isim Bilal Erdoğan'a hakaretten hapse girecek

O isim Bilal Erdoğan'a hakaretten hapse girecek
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret davasında Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu 2 ay hapis ile cezalandırıldı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu yarın cezaevine girecek. Eski Sağlık Bakanı Serdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret davası 2 ay hapisle sonuçlanmıştı. Türk siyasi hayatında 47 yılı geride bırakan Rifat Serdaroğlu hakkında açılmış 145 dava bulunuyor.

Etiketler Rıfat Serdaroğlu bilal erdoğan ceza hapis cezaevi Rifat Serdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siz değil anne baba, insan olamazsınız insan!
Mehmet Barlas ''erken seçim tarihini'' açıkladı
Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını paylaştı! İşte bebeğine vereceği isim
Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zor sorular
İnşaatta yeni dönem: Bu şartları yerine getirmeyene ruhsat yok!
Türkiye'nin en güvenilir kurumları belli oldu! Diyanet'in sırası dikkat çekti
Beyaz kabus onlarca can aldı! Her yer karlar altında
Market poşetinde kafa karıştıran zammın ayrıntısı belli oldu
HaberTürk'te Kübra Par'dan Ahmet Davuoğlu'na ''Bahçeli'' müdahalesi