O isim Bilal Erdoğan'a hakaretten hapse girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret davasında Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu 2 ay hapis ile cezalandırıldı.
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu yarın cezaevine girecek. Eski Sağlık Bakanı Serdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret davası 2 ay hapisle sonuçlanmıştı. Türk siyasi hayatında 47 yılı geride bırakan Rifat Serdaroğlu hakkında açılmış 145 dava bulunuyor.
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