O yazar AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekçi'ye ''yalaka'' dedi !

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu “Değmez Nihat bey, bir seçime değmez!” başlıklı köşesinde, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi’yi sert ifadelerle eleştirdi. AKP’li Zeybekçi’nin İzmir’de “Rakıma dokunma” diyenlere “Eyvallah” demesine sert çıkan Akit yazarı Karahasanoğlu, “Birazcık yalakalık.. birazcık şirinlik kokan söylem görse.. Seçmen de, AK Parti’den anında vazgeçer.. Bu söylem ile AK Parti İzmir’de kazanamayacağı gibi.. Diğer illeri de tehlikeye düşürür” ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu köşesinin son bölümünde alkolün “kötü” olduğunu anlatırken, dikkat çeken ifadeler kullandı. “Ben bilmiyorum, adam gibi içmeyi.. İçtikten sonra adam gibi içmeye devam edebilir miyim, güvenemiyorum kendime..” diyen dinci Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu şöyle devam etti:

“Onun için de, hiç içmiyorum..

İçene de, ‘Bana zarar verme ihtimalin var.. İçme şu zıkkımı’ diyorum..

Dinletemiyor olabilirim..

Ama en azından, ‘eyvallah’ demiyorum..

Denilmemesi gerektiğini söylüyorum.”

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