AK Parti'de İzmir depremi: Zeybekçi partiyi ikiye böldü

AK Parti'de bazı isimler ‘değişim’ adı altında mevcut belediye başkanlarının çoğunluğunun yerine yeni isimlerin aday gösterilmesini eleştirirken, özellikle İzmir’e Denizlili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Ankara’ya Kayserili Mehmet Özhaseki’nin aday yapılması örnek gösteriliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın aktardığına göre İzmir’in dışarıdan bir isme sıcak yaklaşmayacağını, Zeybekci’nin bu nedenle İzmir seçmeninin gönlünü kazanmada güçlük çekeceğine işaret ediliyor.

Parti kulislerinde, “Parti teşkilatından ya da İzmir milletvekilleri arasından bir ismin aday yapılması daha doğru bir tercih olurdu. Eğer CHP iyi bir ismi aday gösterirse iki parti arasında oy makası artar” görüşü dile getiriliyor.

Özhaseki ile ilgili de Ankara’da benzer bir durumun olduğu belirtilirken, Özhaseki’nin diyaloğa açık ve halkla sıcak ilişki kurabilme özelliği nedeniyle “Kayserili olmasından kaynaklanan dezavantajı” giderebileceği kaydediliyor.

Bu arada Melih Gökçek’in istifasının ardından yerine seçilen Mustafa Tuna’ya, Keçiören’den adaylık önerildiği, ancak Tuna’nın kabul etmediği öğrenildi.

