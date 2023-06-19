Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalar peş peşe geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan kısa birer açıklama yaptı.

Bugün saat 14.00’te MYK toplantısı yapması beklenen CHP Genel Merkezi, sürpriz bir görüşmeyle hareketlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kurmaylarıyla birlikte saat 11.45’te Genel Merkez’e geldi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından kapıda karşılanan Özdağ, görüşmeyi ‘iadeyi ziyaret’ olarak tanımladı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

ÖZDAĞ’DAN ‘BURADA ZEMİN KAYGAN’ ESPRİSİ

Özdağ açıklamasında şunları kaydetti

“Sayın Genel Başkan seçim sürecinde partimizi iki kez ziyaret etmişti ve önemli görüşmeler yapmıştık. Seçim sonrasında bir değerlendirme yapamamıştık.



Ben de kendisinden geçen hafta bir randevu rica ettim. Hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de bir iadeyi ziyaret yapmak istedim. Güzel bir görüşme oldu.

İçeri girerken sayın CHP Sözcüsü Öztrak ‘aman dikkat edin burada yerler kaygan dedi. Biz de gülümseyerek sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık.”

“YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YAPACAK MISINIZ?”

Özdağ’ın ardından konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Sayın Genel başkanla güzel bir görüşmemiz oldu. Tabi iki siyasetçi bir araya gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu ve dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini hep beraber değerlendirdik.”

Bir gazetecinin ‘yerel yönetim seçimlerinde birlikte hareket etmeniz söz konusu olacak mı?’ sorusuna ise iki lider yanıt vermedi.