Özel: ''Dilruba adına özür dilerim, şimdi özür sırası Erdoğan'da''

CHP lideri Özel kendisi için "özür dilemesini bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Dilruba adına özür dilerim. Sıra Erdoğan'da kırdığı herkesten özür dilesin" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba K.'nu, tahliye edilmesinin ardından 30 Ağustos kutlamalarına davet ettiği için kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, "Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum" dedi. Özel, devamla Erdoğan'dan özür beklediğini belirterek, "Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin" ifadelerini kullandı.

Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba K. üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Dilruba K.'nun ifadelerini savunmadığını ancak bu ifadeler nedeniyle tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz bulduğunu ifade eden Özel, Erdoğan 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da.. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, Dilruba K.'nu 30 Ağustos kutlamalarına davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den özür beklediğini söylemişti.

Erdoğan, İnsanda biraz mahçubiyet olur. Hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmüştür. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. Sorumlu siyaset anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm partilerden sağduyulu tavır bekliyoruz" diye konuşmuştu.