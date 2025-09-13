Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!''

  1. Anasayfa
CHP lideri Özel, partisinin MYK toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı "siyaset tarihinin utancı" olarak nitelendirirken İçişleri Bakanı Yerlikaya için de "partide milleti dolandırıp da partiden atılan, kadına tacizden partiden attığımız AK Parti aparatı olarak kullanılan meczuplar kadar değeri yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek için genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Özel, CHP'nin eski İstanbul İl Binası, yeni çalışma ofisi önünde MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Özel'in açıklamasında yine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı çok sert ifadelerle eleştirdi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Özgür Özel, binanın yeni adresinin İçişleri Bakanlığı'nın baskısıyla sisteme girilmediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Özel, şunları söyledi:

Kayyım toplumdan ve partiden büyük bir tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yerde polisin biber gazıyla, copuyla, on binlerce kişiyi engelleyerek akıllarınca bu binayı ele geçirdiler. 

Siyasi partilerde tapu genel merkezin. Dava açtığınızda genel merkeze açıyorsunuz. CHP Genel Merkezi'ne kayıtlı bu yeri çalışma ofisi olarak belirledik.  İl başkanlığımızı Bahçelievler olarak belirledi. İçişleri Bakanlığı, valiliğe verdiği talimatla buranın yeni adresini girdirtmiyor. Bakan dışında herkes utanç içinde. 

Ali Yerlikaya'ya şunu soruyoruz: Bu bina İstanbul İl Başkanlığı ise vatandaş niye gelemiyor? Bizim çalışma ofisimiz ise sizin ne işiniz var, polisin ne işi var? Ali Yerlikaya benim gözümde, partide milleti dolandırıp da partiden atılan, kadına tacizden partiden attığımız AK Parti aparatı olarak kullanılan meczuplar kadar değeri yok. 

"BEN GELİNCE PALDIR KÜLDÜR KAÇIYORLAR"

Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? 

"BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER AKILLARINCA"

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon yapıldı. 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bizim 20 meclis üyemiz var, AK Parti'nin 15 üyesi var. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca. 

"BU MU BEYKOZ'U ALMAK?"

Erdoğan biraz önce partisine Beykoz Belediye Başkan Vekili'ni katıyor. Beykoz Belediye Başkanı içeri düştü, mahkemede serbest kaldı. 

Serbest kaldığı gün kimileri 'AK Parti'ye geçecekmiş' dedi. Bir gün içinde aldılar Köseler'i içeri koydular. Belediye başkanvekiline de AK Parti'ye geç, içeride kalsın, belediye başkanlığına devam et diyorlar. Bu mu Beykoz'u almak? İçinize siniyor mu?

