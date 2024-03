Özgür Özel ''kazanabiliriz'' dediği büyükşehirleri tek tek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçime 3 gün kala son durumu açıkladı. Özel, ''Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün.'' diyerek o illeri açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Özel, "Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız" dedi. "İyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız" diyen Özel, "Afyon ve Uşak’ı yan yana kazanacağız. Kütahya’nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var" öngörüsünde bulundu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için de "Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!" ibaresi yer alan ve "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzasıyla asılan pankartlara ilişkin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamayı değerlendirdi. “Partinin geleneğinde önceki dönem genel başkanların aktif olarak kampanya yapması yok. Ben bunu yaparsam bu Özgür Beye bir güvensizlik gibi algılanabilir. Bu ince bir davranış. En iyi cevabı sayın genel başkan vermiş. Aramızda en ufak bir sorun yok” diyen Özel, “Buradaki mesele, bir söylenti yayıyorlar ve birileri isimsiz pankartlarla gizli gizli gece yarısı olmadık yazılar yazdılar. O pankartların Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin yaptığını iddia ediyorlar. Oysaki bu işi yapan AK Parti’nin sosyal medya trolleri değil gece trolleri, köprü trolleri bunlar” diye konuştu.

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"330 bin tekil anket yaptık"

“Çok tercih etmezdik biz aslında 31 mart seçimlerini yönetmekten çok 1 Nisan’dan sonra birkaç yıl sürecek olan yapısal değişiklikleri yapabileceğimiz bir döneme taliptik, değişim dönüşüm derken. Ama yerel seçimlerden önce bir kurultayımız vardı, onunla ilgili tespitleri o zaman konuşmuştuk ve bu kurultay da başarılı olup yönetime gelince hemen bir yerel seçim takviminin içinde bulduk kendimizi. Ölçe değerlendirmeye çok emek verdik. 330 bin tekil anket yaptık. 330 bin vatandaşa soru sorduk cevap aldık adaylar belirlenirken, adaylar belirlendikten sonra da 200 bine yakın anketle adayların performansını illerdeki gidişatı görüştük ve esnek programlarla seçim takvimimizi ona göre belirledik. Milletvekillerimizi bütün illere yollamıştık. İstanbul ve Ankara’ya özel bir uygulama yaptık. Milletvekillerimiz en az iki kez gittiler.

"11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne 5 büyükşehir eklememiz mümkün"

"(Partinin durumu ne olur?) Şu mümkün 11 büyükşehirin tamamını korumamız üstüne de 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bir kere Bursa Balıkesir Manisa ve Denizli’nin dördünü de alsak şaşırmam, üçünü alacağımıza inanıyorum. En az ikisini alacağız. Adıyaman’ın zorla adaylaştırdığı bir adayımız var Abdurrahman Tutdere, oraya kimi yolladıysak o yas gecesinden 10 milletvekili arkadaşımız görevliydi, geldiler Abdurrahman’ı aday yapalım dediler. Adıyaman’da ankete mankete bakmadan yaptık. İyimserdim ama beklentilerimizin ötesine geçmiş durumdayız. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak’ı yan yana kazanacağız. Kütahya’nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var.

"Ekrem Başkanın tekrarlanan ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum"

"Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum.

"Krizin çıktığı yere acil müdahale mangamız hazır, bugün akşam 4. kez tatbikatımızı yapacağız"

"Biz şuna hazırız tüm Türkiye’de çok farklı bir hazırlık yaptık tut ki İstanbul’da Ankara’da seçim oldu İzmir’de oldu, Malatya’da kafa kafayayız sayım uzadı, seçim sayımı sürerken Malatya’ya gidecek 10 arkadaşımız belli şu an. Her yer için hazırlık yapıldı. İstanbul için benzer bir durum olursa başka illere gitmesi gerekenler dışında herkes İstanbul’a gelecek. Krizin çıktığı yere acil müdahale mangamız hazır. Vatandaşın oy namusudur sandığa atana kadar ona ondan sonra bize emanet. Biz CHP olarak sandık güvenliği açısından üzerimize düşen her şeyi yaptık. O kadar ileri bir noktadayız ki bugün akşam 4. kez tatbikatımızı yapacağız. Buradan bir çağrıdan bulunmak istiyorum bizim bütün görevlilerimiz tamam bir ordu hazır ama vatandaşlarımızdan benim için rahat değil sandığa sahip çıkmak istiyorum diyen herkesi ilçe başkanlıklarına gidip müşahit kartlarını almaya davet ediyoruz. Bir de avukatlarımıza bir avukat fazlanın 10 avukat fazlanın hiç kimseye zararı yok.

Bakanların seçim çalışmalarına katılmasına tepki

"(Bakanların seçim çalışmalarına katılması) Olacak işler değil bunlar. Hakan Fidan’ın bir önceki görevi MİT müsteşarlığı. Ben zaten MİT müsteşarının sonradan dönüp bakan olmasını da doğru bulmam dünya kadar görevi gereği edindiği sır var. Ve bu sırların bir kısmı siyasi partinin eline geçmemesi gereken sırlar. O bütün müktesebatıyla oraya gitti. Bu çok yanlış bir iş. Böyle baktığında ben bile ilk gördüğümde resmi aklıma doğrudan dışişleri bakanı gelmiyor ki MİT müsteşarı geliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en müstesna en mahrem kurumunun yıllarca başında olmuş biri gidiyor uzman doktor Halil Nacar’a destek istiyor. Devlete yazık kuruma yazık siyaseti bu hale getirmemek lazım. Ömer Çelik’e de yazık. Sen partinin sözcüsü olacaksın, yıllarca milletvekilliği yapacaksın, ilçede bir aday var ona sen yetemeyeceksin de Hakan Fidan’ı getireceksin.

İl binasıyla ilgili para sayma iddialarına ilişkin açıklama

"(İl binasıyla ilgili para sayma iddiaları) Ben o gün İstanbul’daydım, böyle bir görüntü çıktı dedi, baktım etrafını buzlamışlar, tek bir kişi görünüyor, o kişi de demişler ki İmamoğlu’nun danışmanı para sayıyor CHP kurultayı. Burada büyük bir kumpas var. Kumpasın da Erdoğan’ın bilgisi dahilinde olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Kumpas şu o görüntülerle bizlerin kurultay başarısını gölgeleyecekler, genel başkanlığımızı tartışmalı hale getirecekler. Atanan bütün belediye başkanlarını tartışmalı hale getirecekler ve parti içinde de bir kaos çıkaracaklar. Ben böyle bir baktım, Allah biliyor minibüsteki 4 kişi şahit, dedim ki bunlar buzlandığına göre bu işin içinde başka bir iş var dedim. Bu görüntünün orijinalini bulalım dedi. Görüntünün orijinali çıktığında etrafta başak insanlar da var, anormal bir şey yapmıyorlar, herkesin bildiği ve normal bir şey yapıyorlar belli. Tam tarihe bakıldığında il binasını satın aldığımız gün ortaya çıkıyor. Neresi diye baktığımızda o insanlar zaten partide tanınan isimler. Ve parayı sayan kişi Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı dedikleri kişi o gün danışman değil. Tarihi değiştirip bugün danışmanı olduğu için yükü bugüne vurmak için gizliyorlar her şeyi. Hepsi İstanbul il yöneticisi bir tanesi de Canan Hanımın danışmanı. Yer, bir AK Partili avukatın bürosu. Bizim il binasını satan kişinin de avukatı. Israr ediyorlar, bu dükkân 40 milyon lira 26 milyon lirasını bankadan istiyoruz, 14 milyon lirasını nakit olarak avukatımın bürosunda. Ne yapacaksınız? Türkiye’de satıcıya uyuyorsunuz yoksa satmıyor adam. Para sayma görüntüleri il satın alınırken verilen para ve makbuzu da var. Ama Tayyip Erdoğan nasıl anlatıyor ‘Ey kuleleri yapanları gördünüz’ Hiçbir ilgisi yok. Biz hemen hem avukat hakkında hem de o görüntülerin incelenmesi için suç duyurusunda bulunduk.

Şükrü Genç'e tekrar çağrı: "CHP’ye kaybettirmek benim işim değil" desin, adayımızın elini kaldırsın, Yılmaz Büyükerşen’in takımına davet ediyoruz onu

"(Aday gösterilmeyen Şükrü Genç’in Sarıyer’den bağımsız aday olması) Sarıyer’de şöyle bir güçlüğümüz var, Şükrü Genç hepimizin çok değer verdiği hürmet ettiği defalarca partimizden aday gösterilmiş Sarıyer’de partimizi temsil etmiş biri. Sarıyer’de memnuniyet anketleri yapıldığında bir değişim isteği çıktı. Büyük bir başarısızlık değil ama değişim yönünde ciddi bir talep var. Biz bunu Şükrü başkanla konuştuk. Ama Şükrü Başkan kendisinin aday olması gerektiği konusunda ısrar etti sonra da bağımsız aday oldu. Durum şu anketler adayımız Oktay Bey seçimi kazanıyor, Ak Parti birkaç puan arkamızda. Yüzde iki de hata payı var ben hep aleyhe düşünürüm, 3 puanda iki puan düş 1 puan var. Şükrü Genç’in aldığı oylar da yüzde 15’lerde, yani kazanıyor ama Allah göstermesin yüzde 1 fazla oy alsa kaybettiriyor. Ya bu kadar emeğin var partinin emeğin senin emeğin var. Orada Türkiye’nin çok önemli üniversiteleri var. Boğaziçi’nin içinde kayyum var dışında da mı olsun? Çok sıkıntılı bir süreç. Çağrım, şükrü başkan çıksın toplasın kalabalığı, biz mesaj atalım bütün CHP’liler de gitsin. Esin ki ben bu görevi yıllarca yaptım bir teveccüh göreydim bir dönem daha yapacaktım anketleri gördüm kazanmıyorum ama CHP’ye kaybettirmek benim işim değil, adayımızın elini kaldırsın, desin ben de gideyim. Ona yakışan budur, pazartesi günü büyük bir törenle partiye geri dönsün, her görevi de kendisine verelim. Şükrü Genç ‘in paraya pula makama zaten ihtiyacı yok. En güzel görevleri hep beraber yaparız. Yılmaz Büyükerşen’in takımına davet ediyoruz onu.

Kılıçdaroğlu açıklaması

"(Kemal Kılıçdaroğlu’nun son paylaşımı) Genel Başkanımıza bu tweet’i attıracak kadar ona haksızca saldıranlara ve de onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan bu düzene lanet olsun. Kemal Bey tweet’in de de açıkladı, her seferinde açıkladı, partinin geleneğinde önceki dönem genel başkanların aktif olarak kampanya yapması yok. Ben bunu yaparsam bu Özgür Beye bir güvensizlik gibi algılanabilir. Bu ince bir davranış. Sayın genel başkan gelsem birlikte miting yapalım mı desem gelse onur duyarım ama kendisi bunu zaten mevcut genel başkanken düşünemezsiniz, bunu önceki genel başkan geçmişten edindiği tecrübeyle erdemiyle düşünebileceği bir şey. Ben kendisine ne zaman görüşsen en yapıcı tavsiyelerde bulunur. Buradaki mesele, bir söylenti yayıyorlar ve birileri isimsiz pankartlarla gizli gizli gece yarısı olmadık yazılar yazdılar. O pankartların Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin yaptığını iddia ediyorlar. Oysaki bu işi yapan AK Parti’nin sosyal medya trolleri değil gece trolleri, köprü trolleri bunlar. En iyi cevabı sayın genel başkan vermiş. Aramızda en ufak bir sorun yok.