Özgür Özel tepki çeken fotoğraf için sessizliğini bozdu

CHP lideri Özgür Özel'in, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi sosyal medyayı karıştırdı. Özel tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya geldi.

Görüşme, Karagöz tarafından kamuoyuna duyuruldu.

X hesabından paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullandı.

Muhalefet aleyhine yaptığı algı çalışmalarıyla bilinen eski Yeni Şafak çalışanı Karagöz, Aralık 2022’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eşi Dilek İmamoğlu ile bir restoranda yemek yedikleri görüntüleri paylaşarak hedef almıştı.

Karagöz, son yıllarda birçok defa ‘İBB’de teröristlerin çalıştığına’ dair yalanlanan iddialar ortaya atmıştı.

GÖRÜŞME TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem oldu. Özel’e tepki gelirken; sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN O FOTOĞRAFA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eleştirilerin ardından CHP lideri Özel’den söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama geldi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Nikah davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" dedi.